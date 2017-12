Von Sabine Gorenflo

„Wir haben zu wenig Pfarrer“

Dekanat Gottesdienste sollen über die Weihnachtsfeiertage gesichert sein

WEILBURG/Löhnberg Immer wieder fallen Pfarrer im Dekanat wegen Krankheit aus. So auch in Löhnberg. Diese Stelle soll so schnell wie möglich wieder besetzt werden, versichert Dekan Ulrich Reichard.

