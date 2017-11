Von Agathe Markiewicz

„Wir sind Freunde auf ewig“

Fastnacht Die Wagenbaugruppe aus Runkel-Wirbelau feiert am 11.11.2017 ihren 25. Geburtstag

Runkel-Wirbelau Was aus einer Bierlaune geboren wurde, feiert am Samstag den 25. Geburtstag: Die Wagenbaugruppe aus Runkel-Wirbelau hat sich am 11.11.1992 gegründet. Die große Party steigt im Sommer, aber ein kleines Fest feiern die elf Mitglieder heute schon.

