„Wo hätte die Feuerwehr das Wasser hinpumpen sollen?“

Fotostrecke Unwetter richtet schwere Schäden an

Bis früh morgens hatten Einsatzkräfte von Technischem Hilfswerk (THW) und Feuerwehren Keller leer gepumpt, Schlamm beseitigt und mit Schrecken die Fischteiche in Kleinweinbach im Auge behalten. Wäre hier der Damm gebrochen, hätte das weitere schlimme Folgen für das Dorf gehabt.

„Es ist unglaublich, mit wie viel Zusammenhalt hier geschafft wurde“, schildert Patrick Rösen, der mit einem im Wasser stehenden Auto in der Garage, Schlamm und Wasser auf dem Gelände ebenfalls betroffener Anwohner der Blessenbacher Straße am Bach ist.

„Da kam eine Firma aus Münster mit einem Fahrzeug mit Schieber vorne dran und hat den Leuten geholfen, Dreck wegzuschieben. Sie wollten einfach nur mit anpacken,“ zeigt sich der Vater zweier Kinder beeindruckt von der Hilfsbereitschaft.

Drei Häuser weiter stand die ganze Wohnung unter Wasser. Die junge Familie mit zwei Kleinkindern hat im Garten zerstörtes Mobiliar abgelagert, Sofas, Schränke, einen Kühlschrank, einen Fernseher, Kinderspielsachen – und dazwischen ein Schlamm beseitigender Vater.

In weiteren Häusern am Bach stieg das Wasser bis in die Wohnung. Alma Höhler etwa, die nicht mehr so gut zu Fuß ist, hoffte, dass der lähmende Schrecken bald ein Ende nähme. Sohn Armin indessen packte im Dorf kräftig mit an und hatte auch zu Hause genug zu tun.

Bei Jessica und Christian Kühmichel – ebenfalls am Bach, aber auf der anderen Seite der Brücke wohnend – steht das Wasser noch im Auto; im Keller und Scheune sitzt noch der Schlamm. Alle Geräte wie Waschmaschine und Gefrierschrank sind defekt.

Strom muss oft abgestellt bleiben

In etlichen Häusern darf in der nächsten Zeit kein Strom eingeschaltet werden. Bei Thorsten Schamp beispielsweise war der Sicherungskasten unter Wasser geraten. Die Heizöltanks schwammen im Keller, die Heizung wurde überflutet, Trockenbauwände brachen ein.

Etliche Autos sind Schrott; sie werden bald abgeschleppt werden. Bei Masseur Hubert Kiefer standen Kellerwohnung und Keller einen Meter unter Wasser. Vieles ging kaputt, und auch die komplette Babyausrüstung inklusive Kindermöbel von Tochter Maike, die im Oktober ihr erstes Kind erwartet und in einem Raum alles für den Nachwuchs gelagert hatte, muss wieder neu angeschafft werden.

„Hier konnte man nichts machen“, erzählt Hubert Kiefer, „wo hätte die Feuerwehr denn das Wasser hinpumpen sollen? Denn um uns herum befand sich ein einziger See.“ Inzwischen ist Bürgermeister Jörg Lösing in Elkerhausens Dorfmitte eingetroffen. Er koordiniert Arbeiten für die Schlammbeseitigung.

Am Abend vorher hatte er zusammen mit Fabian Scherber Essen und Getränke an die Helfer verteilt. (mb)