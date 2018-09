Von Helmut Volkwein

„Würzbuam“ rocken die Kirmes

Tradition In Villmar eröffnet die „Hüttengaudi“ das Fest / Heute wird der Hammel verlost

Villmar Die Kirmes im Marktflecken Villmar ist seit je her eine der größten in der Region. Was sich aber am Freitagabend im und vor dem Festzelt abspielte, hatten selbst alte Kirmesveteranen in dieser Größenordnung noch nicht erlebt.

