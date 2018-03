Von Sabine Gorenflo

„Wunderbare Erfolgsgeschichte“

Eröffnung Mehr Platz für fairen Handel im „Weltladen 2“

WEILBURG Kleider, Oberteile, Schals, Taschen, Körbe, Schmuck und Wohnzubehör in bunten, kräftigen Farben gibt es im „Weltladen 2“ in der Mauerstraße. Über 60 Besucher kamen zur Eröffnung am Freitag.

