1000 Liter Heizöl verschmutzen Kläranlage

Umwelt Öl gelangte in Kanalisation / Verursacher unbekannt

Limburg Etwa 1000 Liter Heizöl sind in die Kanalisation und von dort aus in die Kläranlage in Eschhofen gelangt. Der oder die Verursacher stehen noch nicht fest. Die Stadt spricht von einem „erheblichen wirtschaftlichen Schaden“.

