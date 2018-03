1,5 Tonnen landen pro Tag bei der Tafel

Von Olivia Heß

Weilburg Am 22. Februar vor 25 Jahren geht es in Berlin los, vor knapp sieben Jahren zieht Weilburg nach: Die Rede ist von der Einrichtung einer Tafel für Bedürftige. Was die Einrichtung in Weilburg seither leistet, hat das TAGEBLATT zum heutigen Tag der Tafel zusammengefasst.