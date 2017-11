16-Jährige angefahren

Eine 16-jährige Fußgängerin ist am Dienstag gegen 22.30 Uhr auf der Straße Am weißen Rain gelaufen und wollte die Kreuzung Am weißen Rain/Ober der Allwies überqueren.

Ein Autofahrerin, die zunächst am Fahrbahnrand der Straße Ober der Allwies hielt, um zwei Personen aussteigen zu lassen, fuhr dann in Richtung Dietenhäuser Straße an. Hierbei übersah die Fahrzeugführerin offenbar die Fußgängerin und streifte diese, so dass sie stürzte.

Die Autofahrerin hielt sofort an, stieg aus ihrem Wagen aus und ging zusammen mit ihren vorherigen Insassen zu der gestürzten Jugendlichen.

Man sprach miteinander und fragte auch nach dem Befinden der jungen Frau, wie die Polizei mitteilt. Als die 16-Jährige dies ablehnte, fuhr die Fahrzeugführerin weiter. Bei dem Auto handelte es sich vermutlich um einen Volkswagen, eventuell einen Golf oder Polo. Die Fahrzeugführerin wird wie folgt beschrieben: 1,60 Meter oder sogar kleiner, (evtl sogar kleiner), sie sprach gebrochen Deutsch und trug ein Kopftuch.

Da im Nachhinein bei der Jugendlichen Verletzungen festgestellt wurden, wurde der Sachverhalt bei der Polizei mittlerweile als Unfall angezeigt.

Zur Klärung des Unfallhergangs und des Inhalts des folgenden Gespräches der Beteiligten, sollten sich die Fahrzeugführerin und ihre Mitfahrer und weitere Zeugen bei der Polizei in Weilburg unter (0 64 71) 93 860. (red)