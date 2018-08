Von Dorothee Henche

18 000 fahren durchs Weiltal

AKTIONSTAG Trotz hochsommerlicher Hitze gibt es keine nennenswerten Zwischenfälle

WEILMÜNSTER Am letzten Tag der Sommerferien hat der 15. autofreie Weiltalsonntag den Menschen in der Region noch einmal ein besonderes Erlebnis beschert. Mit 18 000 Teilnehmern war der Besuch etwas geringer als in den Vorjahren, was sicher den hohen Temperaturen geschuldet war.

