20-Jähriger greift zum Messer

Am Dienstagabend kam es vor einem Schnellrestaurant am Bahnhofsplatz in Limburg zu einer Auseinandersetzung. Weil die zwei aus der Fast-Food-Filiale verwiesenen Männer nicht gehen wollten, wurden sie von Mitarbeitern raus begleitet. Im Verlauf eines Gerangels soll einer der Männer ein Messer eingesetzt haben. Bei der Auseinandersetzung wurde niemand verletzt.

Die Polizei schnappte den mutmaßlichen Täter des Messerangriffs auf dem Parkplatz eines nahen Einkaufszentrums. Der 20-Jährige ist bereits wegen ähnlicher Delikte bekannt und wurde per Haftbefehl gesucht.

Polizei sucht auch die Waffe

Die Fahndung nach dem zweiten Täter verlief bislang erfolglos. Laut Zeugen soll er etwa 20 Jahre alt sowie etwa 1,75 Meter groß gewesen sein. Er habe eine schlanke Statur und ein nordafrikanisches Aussehen gehabt. Bekleidet sei der Mann mit einer schwarzen Hose, weißen Turnschuhen, einem schwarzen Parka mit Kapuze und Fellbesatz sowie einem grauen Rucksack gewesen.

Nun sucht die Polizei auch das Messer, das eventuell im näheren Umfeld des Bahnhofes weggeworfen wurde.

Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizei: (0 64 31) 9 14 00. (red)