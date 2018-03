VON DIETER FLUCK

2,1 Millionen Euro für die Region

LEADER Verein ist gegründet / Vorstand entscheidet, was förderungswürdig ist

Limburg-Weilburg. Jetzt ist es so weit. Nachdem das Land Hessen die Region Limburg-Weilburg in das Förderprogramm LEADER der Europäischen Union aufgenommen hat, können ab sofort in den Bereichen Wirtschaft, Kultur, Soziales und Tourismus Projekte gefördert werden, die für die Weiterentwicklung des ländlichen Raumes bedeutsam sind. Dafür stehen bis 2020 insgesamt 2,1 Millionen Euro zur Verfügung.

