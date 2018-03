Von Olivia Heß

24 Personen leben nun mittendrin

Soziales Vitos Teilhabe eröffnet Wohnstätte in Löhnberg / Einzug im März geplant

Löhnberg Nach anderthalb Jahren Bauzeit ist es bald so weit: In direkter Nachbarschaft zu den Supermärkten in Löhnberg wird Leben einziehen. Im März werden 24 Menschen mit Behinderung die neu errichtete Wohnstätte im Güldenstadt beziehen.

Copyright © mittelhessen.de 2018