26-Jähriger zückt das Messer

Der 28-Jährige befand sich gegen 15.30 Uhr in dem Restaurant und wartete im Eingangsbereich auf seine Bestellung. In diesem Moment betrat der 26-Jährige die Gaststätte und griff den Geschädigten mit einem Messer an. Dieser erlitt bei der Attacke Verletzungen im Gesicht und an einer Hand.

Auch der 26-Jährige Angreifer wurde bei der Auseinandersetzung an einem Arm verletzt. Die Hintergründe der Auseinandersetzung stehen derzeit noch nicht fest, könnten aber auf bereits länger zurückliegende Streitigkeiten zurückzuführen sein, berichtete die Polizei.

Die Limburger Kriminalpolizei hat dazu die Ermittlungen aufgenommen. Der 26-Jährige wurde nach der Tat in Gewahrsam genommen. Augenzeugen werden gebeten, sich unter Telefon (0 64 31) 9 14 00 zu melden. (red)