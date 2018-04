Von Christiane Müller-Lang

30 Bauplätze reichen nicht

Politik Parlament beschließt Baugebiet am Arfurter Berg mit 40 bis 45 Grundstücken

Villmar Das neue Baugebiet am Arfurter Berg in Villmar ist beschlossene Sache. Einstimmig haben sich die Gemeindevertreter am Donnerstag dafür ausgesprochen. Zwischen 40 und 45 Bauplätze sollen dort entstehen.

