32-Jähriger will Polizisten beißen

Gegen 17.15 Uhr ging bei der Polizei die Mitteilung ein, dass auf der L 3448 zwischen Dehrn und Eschhofen ein Mann in aggressiver Weise versuche, Autos zum Anhalten zu bewegen.

Durch eine Streifenbesatzung der Polizei konnte dann in dem Streckenabschnitt ein 32-jähriger Mann aus Bad Camberg geschnappt werden, der hinreichend polizeibekannt ist. Da durch sein Verhalten eine Gefährdung seiner eigenen Person und anderer Verkehrsteilnehmer gegeben war, sollte der 32-Jährige zunächst zur Polizeistation gebracht werden.

Nachdem dies dem Bad Camberger mitgeteilt worden war und er in den Streifenwagen gesetzt werden sollte, sperrte er sich massiv gegen die Beamten. Im Fahrzeug selbst habe der 32-Jährige mehrfach seinen Kopf gegen eine Seitenscheibe geschlagen und sei zunehmend aggressiver geworden.

Es braucht mehrere Beamte

Dabei soll er die Beamten bedroht und beleidigt haben. Außerdem soll der Mann versucht haben, einem Beamten in den Arm zu beißen. Auf dem Revier hielt seine Aggressivität weiterhin an, wobei der 32-Jährige nur durch den Einsatz von mehreren Beamten letztlich bis zu seiner endgültigen Beruhigung in einer Gewahrsamszelle untergebracht werden konnte. (red)