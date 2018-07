500 haben noch eine Chance

Denn im Landkreis Limburg-Weilburg sind derzeit noch etwa 500 Ausbildungsstellen bei der Agentur für Arbeit in Limburg als unbesetzt gemeldet. Wenngleich bei der Hälfte die Entscheidungsphase laufe, schränkt Agentursprecher Ralf Fischer ein. Chancen gibt es demnach für alle, die sich als Verkäufer (53), Kaufleute im Einzelhandel (50) oder als Handelsfachwirt (21) ausbilden lassen wollen.

Ein Plus hat die Agentur in diesem Jahr bei den gemeldeten Lehrstellen verbucht. Im Vergleich zum Vorjahr sind es 123 oder zwölf Prozent mehr. Insgesamt sind es laut Fischer 1158. Aber: Nicht alle Betriebe melden ihre Lehrstellen, etliche kümmern sich allein um die Nachwuchssuche. Mithilfe der Agentur wurden in diesem Jahr 618 Bewerber vermittelt, in 85 Fällen nur mit finanzieller Förderung.

Die Arbeitsagentur vermeldete für dieses Jahr insgesamt 1546 Bewerber, 2,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Allerdings waren darunter auch 712 Jugendliche, deren Schulabschluss schon länger als ein Jahr zurückliegt. 644 sind laut Fischer noch auf der Suche. Davon hätten 162 aber bereits einen „Plan B“, sprich: eine weiterführende Schule, einen sozialen Dienst oder Fördermaßnahmen.

Wer jetzt noch eine Lehrstelle sucht, dem rät Fischer zu Flexibilität – bei der Wahl des Ausbildungsberufes, aber auch beim Ausbildungsort. Bewerber, die artverwandte Berufe in die Überlegungen einbeziehen, verbesserten ihre Chancen. „Wer beispielsweise eine Stelle als Industriekaufmann sucht, kann seine Chancen mehr als verdoppeln, wenn er sich auch auf Ausbildungsstellen als Kaufmann für Büromanagement oder im Groß- und Außenhandel bewirbt“, sagt Fischer. Bewerbungen sollten außerdem „zumindest auf den Tagespendelbereich“ ausgeweitet werden. Und Fischers dritter Tipp: sich bei der Berufsberatung der Agentur Unterstützung holen.

Fachkräftemangel und demografischer Wandel hinterlassen auch auf dem Ausbildungsmarkt Spuren. „Wettbewerb, technischer Wandel, Kostenfaktoren sowie Qualitäts- und Kundenansprüche führen dazu, dass es kaum noch Arbeitsplätze für Geringqualifizierte gibt“, lautet Fischers Analyse. Hinzu kommt, dass die geburtenstarken Jahrgänge nun aus der Arbeitswelt ausscheiden. Für diese Generation sei eine betriebliche Ausbildung der „Normalfall“, ein Studium die Ausnahme. Mittlerweile läuft die akademische Ausbildung der betrieblichen den Rang ab – und das bei sinkenden Geburtenraten. Arbeitgeber reagierten mit dem Angebot dualer Studiengänge auf das veränderte Bildungsverhalten.

Wegen des Fachkräftemangels: Kunden warten „länger auf den Handwerker als auf einen Arzttermin“

In den vergangenen drei Jahren sei das Bewerberangebot im Kreis zwar nahezu konstant geblieben. Allerdings zeigt ein Blick zurück ins Jahr 2012, dass die Bewerberzahl damals noch 20 Prozent höher war. Man müsse kein Prophet sein, um festzustellen, dass die Zahl der potenziellen Lehrlinge in naher Zukunft weiter zurückgehe, meint Fischer. Zudem verschärfe sich der Wettbewerb mit anderen Regionen. Bereits heute fänden 42 Prozent der im Kreis wohnenden Azubis eine Lehrstelle jenseits der Kreisgrenzen. Das Rhein-Main-Gebiet habe dabei eine besondere Sogwirkung. Fischer appelliert deswegen an alle Unternehmen mit noch vakanten Lehrstellen, „auch Bewerbern aus der zweiten Reihe eine Chance zu geben“. Zum Ausgleich vorhandener Defizite biete die Arbeitsagentur eine Vielzahl von Instrumenten.

Der Blick auf den Ausbildungsmarkt sorgt auch bei Stefan Laßmann, dem Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, für Sorgenfalten. „Es gibt zu wenige Azubis“, lautet sein kurzes Urteil. Die Zahl der Abiturienten steige, oft schließe sich ein Studium an. Sie fehlten auf dem Ausbildungsmarkt. Der Fachkräftemangel führe dazu, dass Kunden „länger auf den Handwerker als auf einen Arzttermin warten“. Eine Entspannung der Lage ist für ihn nicht in Sicht.

Dass sich weniger Jugendliche für eine Ausbildung entscheiden, ist auch ein Imageproblem. Laut Laßmann wissen viele nicht, dass sie sich an hessischen Hochschulen einschreiben können, wenn sie die duale Ausbildung mit einem Notenschnitt nicht schlechter als 2,5 abschließen. Man vergebe sich die Studienoption durch eine Ausbildung also nicht, sagt Laßmann. Vielmehr sieht er in diesem Weg den Vorteil, dass die jungen Menschen wertvolle Berufserfahrung sammeln.

Kritisch schaut der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft auf die Vorkenntnisse der Bewerber. Bei einigen ließen die schulischen Leistungen zu wünschen übrig. Die andere Seite sei: Die praktische Arbeit werde kaum gefördert. „Die Jugendlichen haben kein Gefühl mehr in den Fingern.“ Mit einem Schraubenzieher umgehen zu können, sei bei Heranwachsenden längst keine Selbstverständlichkeit mehr.