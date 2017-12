61-Jähriger wird bedroht

Weilmünster Das ist ein rätselhafter Vorgang gewesen, der Fragen aufwirft: Am Elkerhäuser Berg haben am Samstag gegen 15.05 Uhr der Polizei zunächst nicht bekannte Personen ohne ersichtlichen Grund einen 61-Jährigen beleidigt und anschließend durch Zurufe bedroht. Außerdem versuchten die Personen, in die Wohnung des Mannes zu gelangen, was der 61-Jähriger aber verhindern konnte. Die Täter sind dem Geschädigten gänzlich unbekannt. Hinweisgeber können sich bei der Polizei unter (0 64 71) 9 38 60 melden. (red)