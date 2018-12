67-Jähriger stirbt bei Unfall auf A 3

Der 67-jährige Fahrer eines Mercedes Sprinter ist bei dem Unfall ums Leben gekommen, wie die Polizei mitteilt. Der Klein-Laster war auf der Autobahn in Richtung Frankfurt unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen eine Schilderbrücke stieß. Der Fahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Sein Beifahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Die Autobahn war während der Rettungs- und Bergearbeiten voll gesperrt, auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz, um Luftaufnahmen der Unfallstelle zu machen. Die Beamten schließen nicht aus, dass ein weiteres Fahrzeug am Unfall beteiligt gewesen sein könnte. Daher bittet die Autobahnpolizei in Wiesbaden um Hinweise von Zeugen unter (0611) 3454140.