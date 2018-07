8000 Fans werden erwartet

So rechnen die Veranstalter am Freitag, 31. August, wenn Max Giesinger sowie Gregor Meyle in der Hainallee auf der Bühne stehen, mit 3500 Fans aus Mittelhessen, dem Rhein-Main-Gebiet, aber auch aus dem Siegener Land und dem benachbarten Rheinland-Pfalz. Am Samstag, 1. September, wenn Roland Kaiser seine Hits zum Besten gibt, sollen es 4500 Besucher werden.

Mit Giesinger und Meyle hat Veranstalter Lulu Castell aus Koblenz zwei deutsche Künstler gewinnen können, die vor allem die Herzen weiblicher Fans höher schlagen lassen.

Dem 29-jährigen Max Giesinger gelang mit seinem Hit „80 Millionen“ der Durchbruch. Fernsehzuschauer könnten ihn aus der Castingshow „The Voice of Germany“ kennen, an der er 2011 teilnahm. 2018 wechselte er die Perspektive und saß als Coach bei „The Voice Kids“ in der Jury.

Max Giesinger soll laut Veranstalter um 20 Uhr die Bühne betreten, Gregor Meyle um 22 Uhr

Auch Gregor Meyle hat Castingshow-Erfahrung und trat bereits in der TV-Sendung „Sing meinen Song“ auf. Zu den bekanntesten Hits des Singer-Songwriters mit Gitarre, Hut und Brille gehören „Niemand“ und „Keine ist wie du“.

Am Freitag ist um 17 Uhr Einlass zum Konzertgelände. Als Support soll das Duo „ZIBBZ“ aus der Schweiz, das die Eidgenossen beim Eurovision Songcontest in diesem Jahr in Lissabon vertreten hat, mit seinen selbst geschriebenen Songs dem Publikum einheizen. Max Giesinger soll laut Veranstalter um 20 Uhr die Bühne betreten, Gregor Meyle um 22 Uhr.

Der zweite Tag von „Pop am Fluss“ gehört ganz Roland Kaiser. Der Schlagersänger wird am Samstag, 1. September, ohne Vorband auftreten. Zu seinen bekanntesten Liedern zählen sicherlich „Joana“, „Dich zu lieben“ und natürlich „Santa Maria“. Auch mit 66 Jahren denkt der Schlagerstar nicht ans Aufhören: Seine Fans erfreut er mit neuer Musik und einer großen Tour.

Einlass in Weilburg ist am 1. September um 17.30 Uhr. Das Konzert soll um 20 Uhr beginnen. Für diesen Abend gibt es neben Stehplätzen auch Sitzplätze – auf mobilen Tribünen und vor der Bühne.

Noch wird am Parkkonzept gefeilt. Fest steht aber: Für VIP-Gäste und Rollstuhlfahrer gibt es direkt am Konzertgelände Parkplätze.

Tickets für das Konzert mit Max Giesinger und Gregor Meyle am Freitag, 31. August, kosten 49,65 Euro im Vorverkauf. Für das Roland-Kaiser-Konzert am Samstag, 1. September, kosten Stehplatztickets 53,90 Euro, für einen Sitzplatz zahlt man 64,90 beziehungsweise 75,90 Euro.

Darüber hinaus sind an beiden Tagen VIP-Tickets erhältlich. Sie kosten jeweils 149,90 Euro und beinhalten neben dem Zutritt zur VIP-Lounge einen Sektempfang, eine Weinprobe, ein Grillbuffet, den Zugang zu einer eigenen Toilettenanlage und den Einlass eine Stunde, bevor die Tore zum Konzertgelände offiziell geöffnet werden.

Konzertkarten gibt es im Internet unter www.popamfluss.de, bei der Tourist-Information in Weilburg, Telefon (0 64 71) 3 14 67, sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Eintrittskarten für Schwerbehinderte sind nur bei der Tourist-Info erhältlich.

Laut Veranstalter sind derzeit noch Tickets für beide Konzerte in allen Kategorien erhältlich. Aktuelle Informationen gibt es auf www.popamfluss.de und auf Facebook.