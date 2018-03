Von Christian Keller

Abstimmen, aber ohne Folgen

POLITIK Politiker in Weinbach sagen "Ja" in Weilmünster "Nein" zur Verschmelzung bei der EAM

Weinbach/Weilmünster So unterschiedlich können Abstimmungen ausfallen. In Weinbach gab es ein klares „Ja“, in Weilmünster ein „Nein“ zur Verschmelzung der EAM Vorschaltgesellschaften. Entschieden war das Ganze kurioserweise allerdings sowieso schon.

