Von Olivia Heß und Helmut Volkwein

"Alles ist voll Schlamm"

UNWETTER Aufräumarbeiten im Nassauer Land nach Starkregen / Hang droht, auf Haus zu rutschen

LIMBURG-WEILBURG Die Spuren des Unwetters am Samstagmorgen sind in der Schreinerei Höpp in Weyer auch am Montag noch zu sehen. Den Villmarer Ortsteil hat es besonders erwischt.

