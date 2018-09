Am Sonntag kommt der Osterhase

Der erste Preis für Ratefüchse sind zwei Karten für die Show der „Dance Masters“ - Best of Irish Dance am 14. November in der Stadthalle Weilburg. Der zweite Preis ist ein Gutschein der Weilburger Wirtschafts-Werbung im Wert von 50 Euro. Und der Gewinner des dritten Preises erhält einen Gutschein von „Wohnkauf Zeller“ über 25 Euro. Der oder die Viertplatzierten erhalten zwei Karten für den Auftritt von Puppenspielerin Andrea Bongers, am 9. September im LindenCult und für Kinofreunde eignet sich der fünfte Preis: drei Kinokarten für das Delphi Filmtheater.

Die Lösungen von Bild 1 bis 7 schicken Sie bitte unter dem Stichwort „Osterrätsel“ an die TAGEBLATT-Redaktion entweder per Post (Weilburger Tageblatt, Marktplatz 1, 35781 Weilburg) oder als Fax unter (0 64 71) 3 91 44. Sie können Ihre Lösung auch per E-Mail schicken an redaktion.wt(at)mittelhessen.de. Bis zum Einsendeschluss am Freitag, 21. April, gilt es, für alle sieben Bilder die richtige Lösung zu finden.

Ihre Einsendung sollte Ihren vollständigen Namen, die Adresse und Telefonnummer enthalten.

Aus den richtigen Einsendungen losen wir die Gewinner aus. Sie werden von uns anschließend benachrichtigt.