App führt Polizei zu Smartphone

Ein Mann aus Villmar hat am Montag bei der Polizei in Diez angerufen, weil seine Frau ihr teures Smartphone in der Limburger Innenstadt verloren hatte. Durch eine auf dem Handy installierte App war es dem Besitzer jedoch gelungen, das Gerät zu orten. Die Spur führe zu einem Haus in der Diezer Wilhelmstraße.

Die Beamten gingen von einem möglichen Fall der Fundunterschlagung aus und fuhren zu dem Anrufer, der bereits in der Wilhelmstraße wartete. Dort eingetroffen zeigte die App nun den Bahnhofsvorplatz in Limburg als Standort des Smartphons an.

Im Konvoi fuhren die Diezer Polizisten mit dem Villmarer nach Limburg. In der Diezer Straße stoppte der Mann und teilte mit, dass eine neue Meldung die Polizeistation in Limburg als Standort des gesuchten Smartphons ergeben habe.

Ein Telefonat mit den Beamten in Limburg brachte schließlich Klarheit: Der ehrliche Finder, der in der Wilhelmstraße in Diez wohnt, hatte das Handy just in diesem Moment dort abgegeben.