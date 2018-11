Von Ulrike Sauer

Appenkirche, Feuerwehr und Kita

Politik Kleine Entlastung: Grundsteuer B soll in Merenberg geringfügig sinken

Merenberg Am Ende des kommenden Jahres soll ein Plus stehen – trotz einiger großer Ausgaben, die die Gemeinde Merenberg tätigen will.

