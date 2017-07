Auch Heckholzhausen wird autofrei

Aktion "Waldbrunn on the Road" geht in die 13. Runde /Alles, was Beine hat, ab auf die Straße

Waldbrunn/Beselich Die gute Nachricht zuerst: "Waldbrunn on the road" geht in die 13. Runde. Die negative Nachricht ist aber, dass dieser beliebte Termin in abgespeckter Form, also mit weniger Gemeinden, stattfindet.

Copyright © mittelhessen.de 2017