Von Sabine Gorenflo

Auch der „gestiefelte Kater“ schaut vorbei

Vernissage Ahäuser Malerin Edeltraud Göpel stellt 20 Acrylbilder im Weilburger Märchenhaus aus

WEILBURG Eine märchenhafte Vernissage haben die Besucher am Samstag im Weilburger Märchenhaus in der Pfarrgasse 4 erlebt. „Grimms Märchen in Bildern“ ist der Titel der Ausstellung, die 20 Acrylbilder der Ahäuser Malerin Edeltraud Göpel zeigt.

