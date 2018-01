Auch die Waldhäuser lassen es kräftig krachen

Limburg-Weilburg Bei milden Temperaturen und meist klarem Himmel haben viele Menschen in der Region das Neue Jahr mit Böllern und Feuerwerk begrüßt. Dabei hat es auch in kleineren Orten groß gekracht.

Und bunte Raketen erleuchteten den Nachthimmel – ganz so wie auf unserem Foto in Waldhausen. Das schöne Bild hat Leserfotograf Christoph Weber kurz nach Mitternacht in Waldhausen aufgenommen. (red/Foto: C.Weber)