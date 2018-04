Audi A3  fällt Baum

Um 7 Uhr fuhr ein 18-Jähriger aus dem Lahn-Dill-Kreis mit seinem Audi A3 von Kraftsolms kommend in Richtung Möttau. Aus ungeklärter Ursache kam er im Streckenverlauf zunächst nach rechts auf die Bankette, kam aber im Folgenden nach links von der Fahrbahn ab und geriet in die angrenzende Böschung. Dort streifte der Audi zunächst einen Baum, stieß gegen einen weiteren, der dadurch gefällt wurde, und kam letztlich quer zur Fahrbahn im Straßengraben zum Stehen.

Der 18-Jährige wurde verletzt und musste zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Audi entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro. (red)