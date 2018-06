Auf Unwetter folgt Donnerwetter

„Wen wird es morgen treffen?“, „Muss ja übel sein“ – etliche Leser haben in den sozialen Netzwerken Anteil am Schicksal der Anwohner genommen. Diese Zeitung hatte am 30. Mai, am 1., 2. und 8. Juni über die Unwetter in Weinbach und Weilmünster berichtet. Dabei wurde dargestellt, welche Verwüstungen angerichtet wurden, aber auch, wie die Hilfseinsätze liefen. Das TAGEBLATT ließ neben offiziellen Stellen auch Bürger vor Ort zu Wort kommen. Und diese äußerten in Weinbach teilweise Kritik – am Vorgehen etwa des Gemeinde-Bauhofs sowie daran, dass Bürgermeister Jörg Lösing (parteilos) in den ersten Tagen des Unwetters nicht in Weinbach war.

Lösing und der Gemeindevorstand haben nun diese Berichterstattung intensiv kritisiert – unter anderem öffentlich in der Sitzung des Gemeindeparlaments am 14. Juni, aber auch informell in zahlreichen Gesprächen mit Bürgern. Bürgermeister und Gemeindevorstand verlangten in einem Gespräch mit der TAGEBLATT-Redaktionsleitung und der zuständigen Redakteurin die Korrektur vermeintlicher Fehler.

Nach weiterer intensiver Recherche und Auswertung der Berichterstattung bleibt die Redaktion allerdings in den wesentlichen Punkten dabei, dass korrekt berichtet wurde. Daher hat sich das TAGEBLATT entschieden, die strittigen Punkte zu dokumentieren. Welche Darstellung richtig ist, überlassen wir dabei Ihrem Urteil, liebe Leserinnen und Leser.

ABWESENHEIT

Das TAGEBLATT schrieb am 1. Juni im Bericht „Das Wasser geht, der Frust kommt“, dass Bürgermeister Lösing in den ersten Tagen nicht vor Ort war:

Bürgermeister Jörg Lösing

(parteilos) hätte nicht vor Ort

sein können, da er beruflich

unterwegs war, wie er auf

TAGEBLATT-Nachfrage sagt:

„Allerdings waren Bauhofmitarbeiter

im Einsatz. Sie

haben die Schäden nach Priorität

abgearbeitet.“

Den Bericht im TAGEBLATT über diesen Umstand kritisierte der Bürgermeister in der Gemeindeparlamentssitzung (am 14. Juni) öffentlich mit den Worten:

Lösing antwortete, dass er

geschäftlich unterwegs gewesen

sei, wie es auch in der

Zeitung zu lesen war. „Allerdings

hört sich das in dem

Bericht so an, als wäre ich auf

einem Ausflug in Beselich

gewesen“, sagte Lösing. „Dabei

war ich ziemlich viele Kilometer

weit weg bei einer

SitzungaufdemHessentag in

Korbach.“

Im Gespräch mit dem TAGEBLATT wiederholte Lösing die Kritik: „Ich war dienstlich unterwegs und von der Kommunalkonferenz auf dem Hessentag in Korbach unabkömmlich gewesen. Außerdem hatte ich meinen Stellvertreter informiert, der vor Ort war.“

Wie kam die Berichterstattung zustande? Bürger hatten gegenüber dem TAGEBLATT die Frage aufgeworfen, warum Lösing in den ersten Unwetter-Tagen nicht vor Ort gewesen war. Daraufhin hatte sich die Redaktion bei Lösing erkundigt und dessen Antwort genauso gedruckt, wie die Fragen der Bürger.

Dass Lösing ab Donnerstag vor Ort war, berichtete das TAGEBLATT selbstverständlich auch in der weiteren Berichterstattung.

Der Bürgermeister der benachbarten Gemeinde Weilmünster, Manfred Heep (parteilos), war indes am Dienstag, bei der Überschwemmung in Laubuseschbach, vor Ort.

AUGENZEUGEN

Das TAGEBLATT zitierte am 1. Juni („Das Wasser geht, der Frust kommt“) betroffene Anwohner aus Edelsberg:

„Wir sind

nicht nur total fertig mit unseren

Kräften, sondern auch

total gefrustet“, sagt Petra

Theis. „Von der Gemeinde

war niemand da."

Seine Emotionen kochen

hoch, als Erich Haibach berichtet:

„Die Schlammlawine

ist vom höher gelegenen Feld

gekommen und in die Garage

und den Keller gelaufen.“

Dort habe das Wasser 20 Zentimeter

hoch gestanden. „Ich

bin fix und foxi“, sagt Haibach

und fügt hinzu. „Die

Kanäle werden mit Müll zugeschwemmt

und die Gemeinde

nimmt nichts ernst.

Ich wohne seit Mitte der 50er

Jahre in dem Haus, aber so etwasSchlimmeshabeichnoch

nie erlebt. Und der Bürgermeister

lässt sich nicht einmal

blicken.“

In der Parlamentssitzung sagte Lösing, wie in dem Artikel vom 16. Juni „Unwetter erreicht Parlament“, zu lesen war:

Dazu sagte Lösing am

Donnerstag: „Ich habe mit

den Betroffenen gesprochen,

die in dem Artikel zitiert werden.

Sie haben sich alle bei

mir entschuldigt und mir

versichert, dass Sie sich beim

TAGEBLATT melden, um die

Dinge klarzustellen.“ Bis Redaktionsschluss

hatte sich

keiner der Betroffenen in der

Redaktion gemeldet, weder

telefonisch, per E-Mail noch

postalisch.

Die anwesende TAGEBLATT-Redakteurin konnte zu diesem Vorwurf – und der weiteren Kritik des Bürgermeisters an der Berichterstattung in der Parlamentssitzung – keine Stellung nehmen, da dort die Öffentlichkeit kein Rederecht hat.

Von ihrem Rederecht haben die Familien mittlerweile Gebrauch gemacht und sich beim TAGEBLATT gemeldet. Sie sagten, dass sie ihre Stellungnahmen nicht zurückziehen möchten. Ganz im Gegenteil: Sie bestätigten die Korrektheit der Wiedergabe ihrer Aussagen im TAGEBLATT. Sascha Haibach ging sogar weiter. In der Ortsbeiratssitzung in Edelsberg am Dienstag wollte er von Lösing wissen: „Was sollen wir beim TAGEBLATT richtig stellen? Es war alles korrekt. Sie waren nicht da. Warum verbreiten Sie solche Lügen?“

Lösing antwortete: „Ich würde in Ihrem Interesse die Sache ruhen lassen.“ (ausführlicher Bericht folgt, siehe Infokasten)

PARLAMENT

Das TAGEBLATT berichtete nach der Parlamentssitzung in der Samstagsausgabe vom 16. Juni „Unwetter erreicht Parlament“, dass beim Thema Hochwasser in Edelsberg eine emotionale Diskussion entbrannte. Das war der Eindruck der Redakteurin. Diesen Eindruck teilt auch Norbert Jung (SPD). In einem Telefongespräch mit dem TAGEBLATT (nach dem 19. Juni) sagte er: „Die Diskussion war emotional. Ich habe auch an dem Abend versucht, zu schlichten. Das ist in dem Artikel richtig wiedergegeben und ich bin richtig zitiert worden. Ich wollte, dass sich die Leute beruhigen.“ Auch er selbst sei an dem Abend emotional gewesen. „Das Thema hat mich mitgenommen, denn so eine Überschwemmung könnte auch mich mal treffen.“

Ulrich Dorn, Fraktionsvorsitzender der Linken, pflichtet dem, ebenfalls nach dem 19. Juni, bei: „Die Diskussion wurde emotional, als der Bürgermeister anfing, die Redakteurin anzugreifen. Als er von ihr gefordert hat, etwas zurückzunehmen, was ein anderer gesagt hat. Der Bürgermeister hat einen Fehler gemacht und versucht nun, diesen auf andere abzuschieben. Ich bin geschockt darüber, dass man das Grundrecht auf Pressefreiheit so attackiert.“

Die Bürgermeister, Gemeindevorstände und Parlamentsvorsitzender Thomas Appl (SPD) hingegen kritisieren die Einordnung im TAGEBLATT. Die Parlamentsdebatte über das Unwetter war ihrer Wahrnehmung nach nicht emotional, sondern sachlich. Dieser Meinung schließen sich auch die Fraktionsvorsitzenden Friedhelm Ketter (SPD) und Andreas Roos (CDU) in einem Gespräch mit dem TAGEBLATT an. Der Fraktionsvorsitzende Rüdiger Schultheiß (Grüne) war trotz mehrmaliger Versuche telefonisch nicht erreichbar.

Es gibt weitere Kritik an der Parlamentsberichterstattung. Auch das folgende Zitat aus dem TAGEBLATT vom 16. Juni „Unwetter erreicht das Parlament“ haben die Gemeindevorstände und Lösing kritisiert:

Dominik Kauss, der Fraktionsvorsitzende

der Freien

Wähler, fand die Beschreibung

des Bürgermeisters etwasemotionslos,

wieersagte,

dabei seien die Unwetter und

Überschwemmungen sehr

emotionale Erlebnisse für die

Edelsberger gewesen, wie

man aus dem TAGEBLATT

erfahren habe. Kauss fragte

an den Bürgermeister gewandt:„

Wowaren Sie an den

Tagen?“

Kauss sagte auf TAGEBLATT-Nachfrage, dass er in der Sitzung nicht von „Emotionen“ gesprochen habe.

Andreas Roos stimmt wiederum der TAGEBLATT-Berichterstattung zu: In einem Telefongespräch mit der Redakteurin (nach dem 19. Juni) sagte er: „Ich selbst, und auch andere Parlamentarier haben gehört, dass Kauss von Emotionen sprach.“