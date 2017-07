Von Sophie Jung

Auf und an der Lahn entspannen

FREIZEIT "Fährmann - hol über" heißt es auch noch einmal am kommenden Wochenende

RUNKEL „Fährmann – hol über“ ist von der anderen Lahnseite zu hören. Bereits zum elften Mal veranstaltet der Verein „RunkeLahner“ das traditionelle Fest. Am Wochenende ging es los. Am 5. und 6. August gibt es noch einmal die Chance, an Bord zu gehen.

