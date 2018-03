VON ANNA-SOPHIE SCHINDLER

Aus 38 Metern auf die Stadt blicken

OKTOBERFEST Limburg feiert noch bis Dienstag

Limburg. Der Goldene Oktober kommt gerade recht für das Oktoberfest in Limburg und hat am Wochenende zahlreiche Besucher auf den Festplatz in der St.-Foy-Straße gelockt.

Copyright © mittelhessen.de 2012