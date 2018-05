Von Dorothee Henche

Ausnahmezustand auf dem Alteberg

Volksfest Die Jugend feiert das Äbbelwoifest im Wald von Laubuseschbach

Weilmünster-Laubuseschbach Einmal im Jahr herrscht auf dem sonst so beschaulichen Alteberg der Ausnahmezustand: An Christi Himmelfahrt ist das Äbbelwoifest in Laubuseschbach das Mekka tausender junger Menschen aus dem Kreis und der angrenzenden Region.

