Außenseiter packt es

Doch er hat nun bewiesen, dass man, auch wenn ihn viele nicht auf dem Schirm hatten, an allen Favoriten vorbeiziehen und für eine kleine Sensation sorgen kann. Und das, obwohl der 44-Jährige von seiner Partei, der CDU, zunächst nicht unterstützt wurde. Zwar hat Koschel kein Parteibuch, wie er immer betonte, doch sitzt er bereits seit Jahren für die CDU im Parlament und ist sogar stellvertretender Fraktionsvorsitzender.

Die Christdemokraten hatten sich lieber dafür entschieden, den parteilosen Till Boger zu unterstützen. Für den 47-Jährigen war allerdings – vermutlich für viele Bürger ebenfalls überraschend – nach dem ersten Wahlgang am 6. Mai alles vorbei. Die 31 Prozent der Wählerstimmen reichten für ihn nicht aus, um bei der Stichwahl antreten zu dürfen.

Der zweite Verlierer heißt Daniel Jung, auch wenn er im ersten Wahlgang die knappe Mehrheit der Stimmen (34,6 Prozent) bekommen hatte. Bereits zum zweiten Mal hat er probiert, ins Weilmünsterer Rathaus einzuziehen. Zum zweiten Mal hat es nicht geklappt. Wer ihn aber kennt, weiß, dass der 37-Jährige ein Steh-auf-Männchen ist und sich sicherlich nicht unterkriegen lässt. Und als jüngster der drei Kandidaten hat er in sechs Jahren wieder die Möglichkeit, bei der Bürgermeisterwahl anzutreten. Es heißt doch: Alle guten Dinge sind drei. Bleiben wir also gespannt. Aber schauen wir in nicht ganz so ferne Zukunft, sondern erst einmal zum 1. November. Dann zieht – nach 24 Jahren Dienstzeit des parteilosen Manfred Heep – mit Mario Koschel auf jeden Fall frischer Wind ins Weilmünsterer Rathaus ein.