Auto gerät auf A 3 unter Lkw

Limburg Auf der A 3 ist ein Autofahrer mit seinem Golf am Mittwoch gegen 17.10 Uhr unter einen Lkw geraten. Laut Polizei stand der Lkw auf der rechten Spur zwischen Diez und Limburg Nord am Elzer Berg im Stau. Der Mann aus Wiesbaden konnte nicht rechtzeitig bremsen. Er wurde verletzt in eine Klinik gebracht. Der Verkehr staute sich bis auf eine Länge von acht Kilometern. (red)

