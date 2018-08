Auto gerät auf andere Fahrbahn: zwei Schwerverletzte

Laut Polizeibericht ereignete sich der schwerer Verkehrsunfall gegen 21 Uhr in der Hintermeilinger Straße.

Ermittlungen der Limburger Polizei haben ergeben, dass zu dieser Zeit ein Autofahrer mit seinem Wagen auf dieser Straße in Richtung Hintermeilingen unterwegs war. Am Ortsausgang fuhr der 46-jährige Mann mit seinem Peugeot über die Fahrbahnmitte hinaus auf die Gegenspur. Dort kam in diesem Moment eine 61-jährige Frau mit einem Nissan entgegen. Der Peugeot des Manns stieß mit dem entgegenkommenden Auto zusammen. Nach dem Aufprall schleuderte der Peugeot weiter und rammte neben der Fahrbahn noch frontal gegen eine Grundstücksmauer.

Beide Fahrer wurden verletzt und mussten stationär in Krankenhäusern aufgenommen werden. Der Sachschaden wird auf mindestens 31 000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Da bei dem Mann festgestellt wurde, dass er unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutprobe genommen. (red)