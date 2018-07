Bad kann nicht mehr öffnen

Als Folge des Unwetters vom 5. Juli wurden die Freibäder in Weilmünster und in Wolfenhausen überflutet. Das Freibad in Wolfenhausen konnte erfreulicherweise am Montag wieder eröffnet werden. Hier steht auch ab dem kommenden Samstag, 21. Juli, das Kinderbecken wieder zur Verfügung. Weiterhin konnte mit dem Betreiberunternehmen eine Erweiterung der Öffnungszeiten für das Schwimmbad Wolfenhausen vereinbart werden: Ab Montag, 23. Juli, öffnet das Bad bereits um 9 Uhr.

Viel Technik im Bad ist zerstört

Im Freibad in Weilmünster hat das Hochwasser gravierende Schäden verursacht. Wegen des Schadenumfangs und der damit verbundenen Lieferfristen für die defekte Schwimmbadtechnik, so muss die Mess- und Regeltechnik sowie die Steuerungstechnik erneuert werden, kann das Schwimmbad Weilmünster in dieser Saison leider nicht wieder eröffnet werden.

Lieferfristen lassen Pläne scheitern

„Wir haben bis zuletzt gehofft, dass wir Weilmünster noch in den Sommerferien wieder in Betrieb nehmen können. Jedoch haben die heute in der Bauverwaltung eingegangenen Angebote der Schwimmbadtechnikhersteller im Hinblick auf die Lieferfristen gezeigt, dass dieses Vorhaben nicht umsetzbar ist“, erklärt Bürgermeister Manfred Heep (parteilos). Und: „Wir bedauern dies sehr und bitten die Schwimmbadbesucher um Verständnis.“ (red)