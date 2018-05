Von Sabine Gorenflo

Bäder halten Dörfer zusammen

Saisonstart Freibäder in Odersbach und Bermbach öffnen am 31. Mai

WEILBURG-ODERSBACH/BERMBACH Die Freibadsaison steht vor der Tür. Die Mitglieder der Fördervereine der Schwimmbäder in Odersbach und in Bermbach arbeiten bereits kräftig daran, dass die Bäder am 31. Mai öffnen können.

