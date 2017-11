Bärtige Betrüger blitzen ab

Villmar/Limburg Am Montag hatten es Trickbetrüger auf Seniorinnen in Limburg und Villmar abgesehen.

In Limburg versuchte ein Mann, gegen 17 Uhr in die Wohnung eines Seniorenwohnheims zu gelangen, indem er sich als Mitarbeiter der Hausverwaltung ausgab. Die 88-jährige Bewohnerin reagierte genau richtig und verwehrte dem Mann den Zutritt, woraufhin dieser die Flucht ergriff. Der Täter soll etwa 1,65 Meter groß und etwa 25 Jahre alt gewesen sein. Der südländisch aussehende Mann habe schwarze Haare und einen langen dunklen Vollbart gehabt.

Sie lässt ihn nicht aus den Augen

Zu einem ähnlichen Vorfall kam es gegen 18 Uhr in einem Wohnheim in Villmar. Der Trickbetrüger gab hier vor, die Wasserversorgung prüfen zu müssen und gelangte so in die Wohnung der 79-jährigen Seniorin. Auch in diesem Fall war die Hausbewohnerin wachsam und ließ den Mann nicht aus den Augen, bis der Betrüger ohne Beute die Wohnung verließ. In diesem Fall wird der südländisch aussehende Mann als etwa 1,65 Meter groß und 35 Jahre alt mit schwarzem Vollbart und einer Brille beschrieben.

In beiden Fällen melden sich Zeugen oder Hinweisgeber bitte bei der Polizei: (0 64 31) 9 14 00. (red)