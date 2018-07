Bagger kappt Kabel

Am Dienstag kam es um 12.02 Uhr in Eschenau, Hangenmeilingen, Heuchelheim, Niederweyer, Oberweyer sowie in Teilen von Arfurt, Dorndorf, Frickhofen, Hadamar, Hofen, Niedertiefenbach, Obertiefenbach, Oberzeuzheim, Runkel, Schadeck und Schupbach zu einer Unterbrechung in der Stromversorgung.

Wie die Syna GmbH in einer Pressemeldung mitteilt, beschädigte ein Bagger bei Tiefbauarbeiten ein Kabel. Durch Netzumschaltungen konnten die Mitarbeiter der Netzleitstelle den Großteil der Betroffenen nach rund 20 Minuten wieder mit Strom versorgen.

Um 13.07 Uhr waren dann alle Betroffenen wieder mit Strom versorgt. (red)