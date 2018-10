Von Sabine Gorenflo

Barrieren sind nun gefallen

Struktur Die Friedhöfe in Bermbach und Kubach erhalten ein neues Pflaster

WEILBURG-BERMBACH/-KUBACH Die Friedhöfe in Bermbach und Kubach sind nun barrierefrei. Dafür wurden in Bermbach 26 000 Euro investiert, in Kubach waren es 18 000 Euro.

