Baum fällt auf Straße

Runkel-Dehrn Ein Baum ist am Mittwochabend gegen 22 Uhr am Ortsausgang Dehrn auf die Kreisstraße in Richtung Dietkirchen gestürzt. Die Straße musste für etwa eine Stunde gesperrt werden. Die Feuerwehr Dehrn sei mit 15 Leuten im Einsatz gewesen, um die Eiche zu zersägen und von der Straße zu räumen, sagte Wehrführer Matthias Sehr dem TAGEBLATT. Zu Schaden sei zum Glück niemand gekommen. Der Baum sei voller Eicheln gewesen und vermutlich wegen des hohen Gewichtes und der Trockenheit gebrochen. „Vor eineinhalb Wochen sind in diesem Bereich schon größere Äste abgebrochen und auf die Straße gestürzt, da muss gehandelt werden, bevor mehr passiert“, sagte Sehr. Die Stadt befasse sich bereits mit dem Thema. (chm)