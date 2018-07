Bei Olga Scheps fängt das Klavier Feuer

Die junge Pianistin bringt russisches Klavierfeuer, und das nur mühsam gebändigt, auf den Tasten ihres Instrumentes zum Lodern. Für ihr Konzert in Weilburg hat sie sich nicht nur Werke von Mozart und Beethoven ausgesucht, sondern auch die populäre Nussknacker-Suite op. 71a für Klavier von Tschaikowski.

Das Konzert wird vom Hessischen Rundfunk, einem Medienpartner der Internationalen Musikfestspiele, aufgezeichnet und zu einem späteren Zeitpunkt ausgestrahlt. Es gibt noch einige Karten.

Alle, die von ihrem Klavierspiel nicht genug bekommen können, haben am Samstag, 21. Juli um 20 Uhr im Renaissancehof eine weitere Chance. Zusammen mit dem Württembergischen Kammerorchester Heilbronn, einem Urgestein in der Orchesterwelt der Weilburger Schlosskonzerte, spielt sie das Klavierkonzert Nr. 2 op. 21 von Frédéric Chopin.

Dabei schafft sie es als Solistin auch, das Orchester zu leiten und stellt so eine besondere Nähe zwischen dem Solopart und dem Orchester her. Eine besondere Freude zaubert auch Mozarts „Kleine Nachtmusik“ immer wieder auf die Gesichter im Publikum, die als ein weiteres Werk an diesem Abend zu hören sein wird. Es gibt noch Karten.

Buchstäblich aus der Reihe der Konzerte fällt die Matinee von Konrad Beikircher am Sonntag, 22. Juli, da sie gänzlich ohne Musik auskommt. Wenn sich der Kabarettist, eine echte Koryphäe aus dem Kölner Raum, um 11 Uhr in der Oberen Orangerie mit seinen Überlegungen zu Luther und dem falschen oder richtigen Glauben äußert, sich dabei aber selbst auf keinen Fall seinen Glauben an einen souveränen und humorvollen Herrgott nehmen lässt, bleibt kein Auge trocken. Es gibt noch Restplätze.

Auch für Kinder und ihre Eltern oder Großeltern sind noch Plätze frei, wenn die Musikbühne Mannheim am Sonntag, 22. Juli, um 16 Uhr in der Unteren Orangerie mit Zwerg Nase, einem kulinarischen Märchenmusical von Wilhelm Hauff, auf die Bühne kommt.

Ein Dauerbrenner ist aus dem Programm der Schlosskonzerte nicht wegzudenken: Vivaldis „Vier Jahreszeiten“

Die Geschichte von Jakob, der von einer Hexe gestohlen wurde, bei ihr Kochen lernt und dann mit Hilfe der Gans Mimi, die er vor der Bratpfanne gerettet hat, dem Spuk ein Ende bereitet, lässt keinen kalt.

Es werden Zaubersuppen gebraut und Eichhörnchen und Köche, die zur Unterstützung aus dem Publikum schon vorab verpflichtet wurden, unterstützen mit Tellern, Löffeln und Schüsseln das Schlagwerk mit heißen Rhythmen aus der Küche.

Ein Dauerbrenner ist aus dem Programm der Weilburger Schlosskonzerte schon seit Jahren nicht wegzudenken: Am Sonntagabend, 22. Juli, um 19 Uhr sind „Die vier Jahreszeiten“ angesagt.

Auch in diesem Sommer wird das wohl berühmteste Werk der Barockmusik wieder von den Dresdner Kapellsolisten unter der Leitung von Helmut Branny im Renaissancehof interpretiert.

Antonio Vivaldis musikalische Beschreibung des Jahresablaufs schildert sanfte Winde, heftige Stürme und Gewitter. Dazu kommen Vogelstimmen, Hundegebell, Jagdszenen, Bauerntanz, der Schlittschuhlauf einschließlich Stolpern und Hinfallen bis zum schweren Schlaf des Betrunkenen nach dem großen Fest.

Das Ensemble der Elbflorenz ist erklärter Liebling des Weilburger Publikums und hat sein Auditorium mit seiner Interpretation von Vivaldis Jahreszeiten bereits mehrfach zu Standing Ovations gebracht.

Stephan Schreckenberger, der Intendant der Weilburger Schlosskonzerte, hat beschlossen: So lange ein solches Konzert vom Publikum dermaßen geliebt wird wie dieses, bleibt es im Konzertprogramm. Außer Schönwetterkarten gibt es kein sehr großes Kartenangebot mehr.