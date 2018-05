Bei Sommerwetter feiern, was das Zeug hält

Traditionsveranstaltung 42. Windhoffest lockt mit Live-Musik und lockerer Atmosphäre viele Besucher an

WEILBURG Es ist ein großes Hallo, wenn Ehemalige von weit her zum Windhoffest anreisen und Studierende der Technikakademie (TA) mit ihren Freunden am Wohnheim zusammen kommen. Über 1000 Besucher haben bei schönstem Wetter bis spät in die Nacht hinein gefeiert.

