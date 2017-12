Von Christiane Müller-Lang

Beim Hüttenzauber treffen

Fest Als Alternative zum abgesagten Weihnachtsmarkt wird zum Jahresausklang gefeiert

Villmar In Villmar findet der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr erst nach dem Fest statt. Weil der traditionelle Markt am ersten Dezember-Wochenende abgesagt werden musste, gibt es jetzt am Samstag und Sonntag, 30. und 31. Dezember, im Struther Weg einen Hüttenzauber.

