Von Olivia Heß

Bereit, den Arztkittel abzulegen

Landratswahl Klaus Valeske (FDP) will für frischen Wind im Kreis sorgen

Limburg-Linter Klaus Valeske ist bei dieser Landratswahl kein Debütant mehr. Der 55-Jährige wirft zum zweiten Mal seinen Hut in den Ring. Der Unterschied zu 2012: Der Limburger FDP-Politiker will bei der Wahl am 28. Oktober mehr als einen Achtungserfolg erzielen.

