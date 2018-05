Von Agathe Markiewicz

Bergbau endet mit Todesfall

Heimatkunde Geschichts- und Heimatverein Rohnstadt lädt zur historischen Wanderung ein

Weilmünster-Rohnstadt Am vorletzten Arbeitstag, dem 28. Februar 1924, ist ein Arbeiter in der Grube Charon tödlich verunglückt. Diese tragische Geschichte und noch mehr Interessantes erfahren Teilnehmer bei der ersten Bergbauwanderung in Rohnstadt.

