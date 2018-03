Von Mika Beuster

Bessere Luft für vier Millionen

ABFALL Kreis investiert bis 2018 in das Kompostwerk in Beselich, um Geruch zu mindern

Limburg-Weilburg/Beselich Weniger Gestank für Beselicher Bürger: Der Landkreis will in das Kompostwerk an der Bundesstraße 49 vier Millionen Euro investieren. Das hat der Erste Kreisbeigeordnete Helmut Jung (SPD) angekündigt.

