Bester Radfahrer im Kreis ist gefunden

VERKEHR 50 Viertklässler treten im Parcours gegeneinander an / Luis Kaiser mit bestem Ergebnis

Beselich-Obertiefenbach Der Pausenhof der Obertiefenbacher Schule ist am Mittwoch in Radfahrerhand gewesen. 50 Kinder aus den vierten Klassen an 45 Grundschulen waren gekommen, um sich bei der Kreismeisterschaft der Radfahrausbildung zu messen.

