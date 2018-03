"Bildung ist das Wesentliche"

„Jedes Jahr nehmen wir an der Wilhelm-Knapp-Schule 400 neue Schüler auf und genauso viele gehen ab“, sagte Schulleiterin Ulla Carina Reitz. Sie dankte Jacqueline Würz vom Hessencampus für die Vorbereitung, ebenso den vielen anderen Ausstellern und Schulen, die sich bei der Messe präsentierten. „Wir bieten alles was in Deutschland an Bildungsabschlüssen gemacht werden kann“, erklärte Reitz.

Außerdem gibt es an der Schule Deutsch-Intensivklassen für Flüchtlinge in Kooperation mit der Firma Schütz, die bereits ein paar Schulabgänger als Lehrlinge eingestellt hat. Mit der Weiltalschule gebe es eine gelebte Kooperation, das komme den jungen Menschen in der Region zugute.

Entscheidend seien Informationen für junge Menschen über das Bildungsangebot, meinte Bürgermeister Hans-Peter Schick (parteilos) bei der Eröffnung und beglückwünschte die Organisatoren. „Ich bin überzeugt, dass Bildung das Wesentliche ist, was Menschen brauchen, denn die Weichen werden in jungen Jahren gestellt“, sagte Schick. Dazu sei eine qualifizierte Ausbildung wichtig, egal ob jemand später Professor oder Straßenkehrer wird.

Auch Michael Schneider, Leiter der Volkshochschule Limburg-Weilburg lobte das Angebot an Ausstellern und, dass die Messe viel Zuspruch finde. Der früherer US-Präsident Franklin habe gesagt „Investition in Bildung bringt beste Zinsen“, dem könne Schick sich nur anschließen. Was Bildung anbelangt, sei die Region gut aufgestellt und bei der Bildungsmesse könnten sich junge Menschen direkt informieren.

Das taten die Jugendlichen auch und zogen in Massen von Stand zu Stand.

Von der Weiterbildung im Bereich Elektronik bis hin zum Studiengang Bachelor wird vieles präsentiert

Die 15-jährige Clara Fay und die 16-jährige Sabrina Peckert besuchen beide die 10. Klasse der Jakob-Mankel-Schule und haben nach eigene Aussage noch keinen Plan, welche Ausbildung sie nach der Schule machen möchten. „Eine Ausbildung bei der AOK oder bei der Vitos-Klinik könnte ich mir vielleicht vorstellen“, sagte Clara und Sabrina nickte ebenfalls zustimmend. Celine Dietze, 16 Jahre, von der Wilhelm-Knapp-Schule meinte, sie könnte sich eine Ausbildung im Bereich Gesundheit vorstellen oder etwas mit Kinder und Jugendlichen. Die 15-jährige Alina Nahr, ebenfalls von der WKS, interessierte sich auch für eine Ausbildung im Gesundheitsbereich.

Beide besuchten zum ersten Mal die Bildungsmesse. Sehr konzentriert versuchte Tiziano Borrello an einem Stand eine Platine zu löten. „Ich interessiere mich für den Bereich Elektronik“, sagte der 16-Jährige. Er besuchte die Bildungsmesse bereits in Limburg und findet, dass sie bei der Orientierung hilft.

Bis 20 Uhr informierten in der Aula und rund um das Foyer Unternehmer aus der Region die Schüler über Ausbildungsmöglichkeiten. Auch die Staatliche Fachschule Weilburg, die Glasfachschule Hadamar und die Technikakademie waren mit Ständen vertreten. Es gab Vorführungen, Informationen und Beratungen über das Bildungsangebot.

Bei der Peter-Paul-Cahensly-Schule und der Adolf-Reichwein-Schule erfuhren die Schüler Näheres über berufliche Gymnasien, Berufsfachschulen, Assistentenausbildung, Fachoberschule, besondere Bildungsgänge, Duale Ausbildung und die Höhere Handelsschule. Ebenso bei der Friedrich-Dessauer-Schule und bei der Marienschule.

Die gastgebende Wilhelm-Knapp-Schule informierte ebenfalls über die Schulformen an der Schule und über die Studienmöglichkeiten zum Bachelor. Auch der Stand der Krankenpflegeschule war ständig von Schülern umringt.

Eine weitere Bildungsmesse findet am Freitag, 18. November, von 16 bis 20 Uhr an der Adolf-Reichwein-Schule, Friedrich-Dessauer-Schule und Peter-Paul-Cahensly-Schule statt.