Blick auf das, was noch wird

Es ist zurzeit eines der größten Bauprojekte in der Region: Im Merenberger Gewerbegebiet entstehen auf einer Fläche von rund 29 000 Quadratmetern ein Lkw-Parkplatz, Stellplätze für Autos und Busse sowie ein Hauptgebäude mit Tankstelle (auch für Elektrofahrzeuge), Bistro, kleinem Shop, Spielhalle, sanitären Anlagen und Waschstraßen.

Verantwortliche geben Einblicke in Technik, Bau und Vertriebsplanung des Autohofs

Rund eineinhalb Jahre ist es nun her, dass die Merenberger Gemeindevertretung im Dezember 2016 ihre Zustimmung für den Bau des Autohofs signalisierte und damit den Weg frei machte für das Großbauprojekt. Von da an ging es Schlag auf Schlag: Bereits im Februar 2017 unterzeichneten die Straßenverkehrsgenossenschaft (SVG) Hessen als Eigentümerin des Autohofs und die Hessische Landesgesellschaft (HLG) den Kaufvertrag für das Grundstück im Merenberger Gewerbegebiet. Im Juli stellte die Genossenschaft dann den Bauantrag; seit August vergangenen Jahres rollen auf dem Areal unterhalb des Motorradfachgeschäfts „Moto-Drom“ die Bagger. Der ursprünglich für Juni dieses Jahres geplante Eröffnungstermin musste dann allerdings aufgrund von Problemen bei der Vergabe einzelner Arbeiten auf September verschoben werden. Doch genau diese zeitliche Verzögerung ermöglicht nun einen exklusiven Blick hinter die Kulissen.

„Die meiste Arbeit ist die, die man nachher nicht mehr sieht. Und genau die wollen wir den Teilnehmern bei der Führung zeigen“, erklärt Daniel Ebert. Der Architekt des Bauprojekts ist am Donnerstag ebenso vor Ort wie Bauleiter Benedikt Loch, der Vorstandsvorsitzende der SVG, Wilhelm Höhler, und Pächter Tom Rathschlag. Die Verantwortlichen werden an diesem Tag Einblicke in Technik, Bau- und Vertriebsplanung des Autohofs geben und stehen während und nach der Führung für Fragen zur Verfügung.

„Momentan ist noch nichts funktionsfähig, aber die Fundamente stehen bereits und auch die Stahlkonstruktionen, beispielsweise vom Hauptgebäude mit Shop, Bistro und Spielhalle, sind fertig“, sagt Benedikt Loch. Dort fehlten allerdings noch die Außenverkleidung und die Innenausstattung. Aber: „Wir haben große 3-D-Grafiken aufgestellt, mit deren Hilfe wir den Teilnehmern während der Führung ganz gut veranschaulichen können, wie das Ganze aussehen soll, wenn es fertig ist“, erklärt Loch. Im Bau befindet sich darüber hinaus auch noch die Tankstelle, bei der die Wannen zwar schon verlegt sind, die Zapfsäulen jedoch noch fehlen.

Währenddessen sind die Arbeiten an den Parkplätzen und der dazugehörigen Überdachung sowie an der Lkw- und Pkw-Waschanlage abgeschlossen. „Dort werden wir uns auch die Technikräume anschauen, die für Besucher normalerweise nicht zugänglich sind, und können nachvollziehen, wie die Waschhallen funktionieren“, sagt Ebert.

„Wir wollen eine interaktive Führung bieten“, sagt Wilhelm Höhler zum Ablauf der Veranstaltung. Die Teilnehmer hätten die Möglichkeit, Fragen zu stellen und mit den Verantwortlichen ins Gespräch zu kommen. „Ich werde zu Beginn noch einmal einen kurzen Rückblick auf die Entstehungsgeschichte des Autohofs Merenberg geben. Anschließend führen Daniel Ebert und Benedikt Loch über das gesamte Areal und stehen an den einzelnen Stationen der Baustelle Rede und Antwort“, sagt Höhler.

Ihren Abschluss findet die Veranstaltung schließlich im Hauptgebäude, wo ein kleiner Imbiss auf die Teilnehmer wartet. Tom Rathschlag wird dort in seiner Funktion als Pächter zudem Einblicke in die Planung geben und erklären, was in Shop, Bistro und Spielhalle künftig geboten wird.

Die Führung beginnt um 15 Uhr auf dem Lkw-Parkplatz des Autohofs. Dort besteht für die Teilnehmer auch die Möglichkeit, ihre Fahrzeuge abzustellen. Die Zufahrt zum Parkplatz ist von der Industriestraße (auf der Höhe des Motorradfachgeschäfts „Moto-Drom“) ausgeschildert.

Wer teilnehmen möchte, meldet sich heute zwischen 10 und 11 Uhr in der Redaktion unter (0 64 71) 93 80 29. Alle Anrufer werden notiert. Falls die Leitung besetzt sein sollte, probieren Sie es einfach später noch einmal – allerdings spätestens bis 11 Uhr. Falls es mehr Bewerber als die 20 freien Plätze gibt, entscheidet das Los – der Zeitpunkt des Anrufs spielt keine Rolle. Die Teilnehmer werden informiert. Die Besuchstermine finden immer donnerstags statt.

An der Aktion „TAGEBLATT öffnet Türen“ kann nur teilnehmen, wer zustimmt, dass das TAGEBLATT im Zuge der Aktion Namen, Adresse, Wohnort, Telefonnummer und E-Mail-Adresse der Anrufer notiert und auch danach telefonisch oder per E-Mail Kontakt mit den Anrufern aufnimmt. Diese Daten werden für den Zeitraum der Aktion gespeichert. Die Teilnehmer stimmen auch zu, dass ihre Daten an die jeweiligen Anbieter für die Durchführung der Aktionen übermittelt werden und diese die Daten für die Zwecke von „TAGEBLATT öffnet Türen“ verwenden dürfen. Auch wird das TAGEBLATT über die Aktion in Wort und Bild berichten und die Namen der Teilnehmer auch veröffentlichen. Wer diesem Ablauf nicht zustimmt, kann leider an der Aktion nicht teilnehmen.